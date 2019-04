SVW-Urgestein Jannik Sommer vor Abschied

Mannheim.Der auslaufende Vertrag von Jannik Sommer bei Fußball-Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof wird nicht verlängert. "Jannik ist ein Vollblut-Fußballer. Für beide Seiten wäre es nicht der richtige Weg, wenn er bei uns bleibt. Er hat einen superguten Vertrag, den wir ihm in dieser Form nicht mehr anbieten können", sagte SVW-Sportchef Jochen Kientz am Mittwoch dieser Zeitung.

Der 27-jährige Darmstädter spielt seit Sommer 2015 in Mannheim, erlebte alle drei Relegationsdramen mit und ist ein Publikumsliebling. In dieser Regionalliga-Saison erzielte Sommer bisher sieben Tore und gab zwei Vorlagen. Menschlich bedauerte Kientz die Entscheidung, den beliebten Flügelstürmer ziehen zu lassen. "Jannik ist natürlich ein verdienter, toller Spieler und ein feiner Kerl", sagte der SVW-Manager. Aber nach einem guten Saisonstart sei Raffael Korte auf der linken Außenbahn sportlich an Sommer vorbeigezogen.

Außerdem sei der Club aufgrund der U-23-Regel, nach der immer vier deutsche Profis unter 23 Jahren im Aufgebot stehen müssen, zu Umbaumaßnahmen im Kader gezwungen: "Wenn man anderthalb Jahre mit jemandem so gut zusammen gearbeitet hat, ist das natürlich schon schwer, aber vielleicht müssen wir da jemand Jüngeres finden." Sommer befindet sich nach Kientz' Angaben schon auf der Suche nach einem neuen Verein. "Wenn er anderswo die Chance hat, gutes Geld zu verdienen und immer zu spielen, dann ist es seinem Alter auch für ihn von Interesse", erklärte der Sportliche Leiter des SVW.