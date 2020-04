SVW-Urteil erst im Mai

Mannheim/Frankfurt.Das Urteil im Berufungsverfahren des Fußball-Drittligisten SV Waldhof gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wird nicht wie ursprünglich vorgesehen am Dienstag, 21. April, sondern nun erst am 12. Mai verkündet. Das teilte das zuständige Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Gründe wurden keine bekanntgegeben.

Der SV Waldhof hatte sich bekanntermaßen vor dem Landgericht Frankfurt gegen den Abzug von drei Punkten durch den DFB nach dem Ausschreitungen im Relegationsrückspiel gegen den KFC Uerdingen am 27. Mai 2018 gewehrt und im März 2019 in erster Distanz Recht bekommen. Dagegen hatte der DFB Berufung eingelegt, nun muss der 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts entscheiden.

Bei der mündlichen Verhandlung Anfang März war nach dem zweieinhalbstündigen Austausch der Argumente keine klare Tendenz abzusehen, in welche Richtung der Vorsitzende Richter Stefan Göhre entscheiden könnte. So wollte Göhre der Begründung des Landgerichts, wonach der Punktabzug als Strafe zu tief in den sportlichen Wettbewerb eingreife und mit den Spielern zudem die falschen Adressaten treffe, zwar nicht folgen. Dafür sah er allerdings viele offene Fragen im ursprünglichen Verfahren des DFB-Kontrollausschusses gegen den damaligen Regionalligisten. Auf dieser Basis legte das Gericht beiden Parteien einen Vergleich nahe, der allerdings nicht zustande kam. Nun muss das OLG am 12. Mai eine Entscheidung treffen. th

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020