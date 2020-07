Torlos in die Sommerpause: SV Waldhof und Zwickau trennen sich unentschieden

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim verabschiedet sich mit einem Remis in die Sommerpause der 3. Liga. Am Samstag spielte die Mannschaft vom scheidenden Trainer Bernhard Trares 0:0 im Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Damit beenden die Blau-Schwarzen die erste Spielzeit im Profi-Fußball nach 16 Jahren mit 56 Punkten auf Platz neun der Tabelle. Die Schwäne aus Zwickau hielten mit dem Remis die Klasse und landen am Ende auf Platz 16.

Das letzte Saisonspiel hatte etwas von einem lauen Sommerkick. Die Spielzeit war lang, und der Terminplan am Ende durch die Corona-Pause und dem damit einhergehenden Re-Start der Liga dicht getaktet. Das war den Mannschaften im Carl-Benz-Stadion anzumerken. Für die Gäste jedoch ging es noch um den Ligaverbleib. Demzufolge konzentrierten die Zwickauer sich eher auf eine stabile Defensive, auch wenn die Ostdeutschen bereits in der ersten Spielminute die große Möglichkeit zur Führung hatten. Doch SVW-Schlussmann Markus Scholz war bei dem Kopfball von Elias Huth nach einem Freistoß aus dem Halbfeld auf dem Posten und ließ sich nicht überwinden.

Daraufhin war das Leder mehr in den Reihen des SVW zu finden. Die erste nennenswerte Chance erspielten sich die Kurpfälzer aber erst in der 24. Minute, doch Torjäger Valmir Sulejmani zielte nach einer Flanke von Marcel Hofrath etwas zu hoch. Das war es dann auch schon in Halbzeit eins. Mit einem 0:0 schickte Schiedsrichter Robert Hartmann die Mannschaften in die Pause.

Im zweiten Durchgang sollte sich am Spiel nicht viel ändern. Mannheim hatte mehr Ballbesitz, ohne dass nach vorne wirklich etwas zustande gebracht wurde. Die Zwickauer konzentrierten sich weiterhin auf die Defensive. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Chancen waren keine vorhanden. Vieles blieb Stückwerk und das Spiel von Ungenauigkeiten geprägt.

In der 80. Minute schepperte wenigsten das Aluminium nach einem Huth-Kopfball an den Pfosten – der Stürmer stand nach einer Freistoßflanke jedoch im Abseits. In der 85. Minute hatte der eingewechselte Kevin Koffi dann die erste richtige Chance des Durchgangs, doch die Kugel flog nach seinem Kopfball direkt in die Arme von Zwickau-Torwart Johannes Brinkis. Zwei Minuten wurden nachgespielt, die am Ergebnis nichts mehr ändern sollten. Danach durften die Mannschaften in die wohlverdiente Sommerpause.