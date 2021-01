Torloses Remis zwischen Waldhof Mannheim und Hallescher FC

Halle.Der SV Waldhof Mannheim hat sich im Nachholspiel des 17. Spieltags der 3. Liga mit einem 0:0-Unentschieden im Auswärtsspiel beim Halleschen FC getrennt. SVW-Coach Patrick Glöckner hatte seine Startelf im Gegensatz zum 1:1 gegen den KFC Uerdingen gleich auf fünf Positionen geändert. Für die verletzten Arianit Ferati und Dominik Martinovic sowie den gelbgesperrten Marcel Costly rückten Joseph Boyamba, Rafael Garcia und Manfred Osei Kwadwo in die Anfangsformation. Neuzugang Marcel Gottschling verdrängte Marcel Hofrath auf die Bank und Benedict dos Santos stand für Mohamed Gouaida von Beginn auf dem Platz, der sich ebenfalls zu den Einwechselspielern gesellte.

In einem torlosen ersten Durchgang agierte der Waldhof im Erdgas-Sportpark abwartend. Allerding ließen die Buwe hinten auch nicht viel zu. Nennenswerte Möglichkeiten in Hälfte eins gab es nur wenige. Für Mannheim stand lediglich ein Abschluss von Osei Kwadwo zu Buche, der allerdings über den Hallenser Kasten hinweg flog. (19.). Auf der Gegenseite hatte Braydon Manu die Chance für die Gastgeber zu treffen. Seinen Versuch aus spitzem Winkel parierte SVW-Tormann Timo Königsmann jedoch. Mit einem 0:0 schickte Schiedsrichter Nicolas Winter die Mannschaften also zum Halbzeittee.

In der zweiten Hälfte mussten die Beteiligten bis zur 61. Minute auf die nächste große Chance warten, die der Gastgeber hatte. Doch Michael Eberwein scheiterte aus aussichtsreicher Position an Königsmann. Von den Mannheimern war so gut wie nichts zu sehen - bis zur 90.Minute: Doch bei einem Schuss von Kapitän Marcel Seegert stand der Pfosten im Weg. Somit blieb es beim 0:0.

Die Blau-Schwarzen verbesserten sich durch das Unentschieden mit aktuell 24 Punkten auf Platz zehn der Tabelle. Am Samstag geht es für die Glöckner-Elf im Auswärtsspiel gegen den FC Viktoria Köln weiter. Anpfiff der Partie im Sportpark Höhenberg ist um 14 Uhr.

