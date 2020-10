Transferschluss: Beim SV Waldhof bleibt der große Wurf aus

Mannheim.Vertragsauflösungen, Leihgeschäfte, Transfers - minutenweise liefen am Montag die Meldungen über den Ticker, kurz vor Transferschluss um 18 Uhr glühten die Kabel fast durch und auch die Fans des Fußball-Drittligisten SV Waldhof blickten gespannt in die Nachrichtenkanäle, ob sich bei ihrem Club noch etwas tut. Am Ende blieb wie erwartet der schon länger gehandelte Anthony Roczen (21) im

...