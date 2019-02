Trares nach SVW-Trainingslager: „Wir haben nicht nur eine Elf“

Side/Antalya.Nach zehn Tagen am türkischen Mittelmeer haben die Regionalliga-Fußballer des SV Waldhof nach der Rückreise am Mittwoch heute frei. Doch schon morgen geht der Trainingsbetrieb weiter und am Samstag (14 Uhr) steht der nächste Test beim ASC Neuenheim an. Auch für Trainer Bernhard Trares bleibt da wenig Zeit zum Durchatmen. Vor dem Rückflug von Antalya Richtung Frankfurt nahm sich der 53-Jährige

...