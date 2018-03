Trares will Druck hochhalten

Mit 3:0 gewann Bernhard Trares sein erstes Pflichtspiel als Waldhof-Trainer gegen die Stuttgarter Kickers. In Mainz wird der 52-Jährige voraussichtlich auf die gleiche Startformation setzen. © Binder

Mannheim.Mit dem aus Waldhof-Perspektive durchaus interessanten Duell der direkten Konkurrenten um den zweiten Relegationsplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest hat sich Bernhard Trares nicht eingehender beschäftigt. Der SVW-Trainer registrierte den Offenbacher 3:0-Erfolg gegen Elversberg am vergangenen Wochenende nur am Rande und beobachtete stattdessen lieber live im Stadion den Heimauftritt des

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3504 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018