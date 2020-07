Trares zieht Konsequenzen

© siehe Bildtext

Wenn im Fußball über die entscheidenden Werkzeuge diskutiert wird, um sportlichen Erfolg zu verstetigen, ist Kontinuität ein zentraler Begriff. Thomas Schaaf oder Otto Rehhagel in Bremen, Christian Streich mit Freiburg, Winfried Schäfer beim Karlsruher SC – es gibt leuchtende Beispiele dafür, wie Trainer über Jahre eine erfolgreiche Ära in ihren Clubs prägten. Beziehungen, die einfach passten wie der sprichwörtliche Deckel auf den Topf.

Der SV Waldhof hat die seltene Gelegenheit, ein solch langfristig angelegtes Modell mit Bernhard Trares zu etablieren, fahrlässig verschenkt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Ex-Profi aus Heppenheim die perfekte Besetzung für den Trainerposten in Mannheim war. Die Mannschaft spielte in den zweieinhalb Jahren unter Trares modernen, ansehnlichen Fußball, der den SVW-Fans mit dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga und einer starken Premierensaison in der neuen Klasse etliche denkwürdige Momente schenkte.

Die weichen Faktoren

Die Sympathien, die Trares beim Waldhof entgegenflogen, hingen aber auch mit weichen Faktoren zusammen. Hier war einer am Werk, der authentisch und bodenständig war, der sich zu 100 Prozent mit den Werten des Arbeitervereins identifizierte. Kein Dummbabbler, sondern ein ehrlicher Typ, bei dem man wusste, woran man ist. So einen Charakter findet man im verlogenen und von Eitelkeiten geprägten Fußballgeschäft nicht mehr oft.

Es muss schon viel schiefgelaufen sein, dass Trares den Club, den er nach eigenen Aussagen lieben gelernt hat, aus freien Stücken verlässt. Am Ende, und das geht an die Adresse von Geschäftsführer Markus Kompp und Sportchef Jochen Kientz, verfestigt sich der Eindruck, dass der Abgang des Erfolgstrainers billigend in Kauf genommen worden ist. Man hätte Trares halten können – wenn man es denn wirklich gewollt hätte.

Umbruch statt Umbau

Die mangelnde Wertschätzung der überragenden Arbeit des Ex-Profis dokumentierte schon die seltsame Ein-Jahres-Verlängerung nach dem Aufstieg. Ein völlig überflüssiger Affront, den Trares noch gequält herunterschluckte. Als aber auch das Angebot, das der Heppenheimer kürzlich vorgelegt bekam, von den Rahmendaten offenbar wieder nicht dem Geleisteten entsprach, musste Trares davon ausgehen, dass er beim SVW nach den Scherereien mit Kientz um die weitere strategische Ausrichtung des Teams nur noch geduldet und nicht mehr ehrlich gewollt ist. Daraus zog der 54-Jährige am Mittwoch seine Konsequenzen.

Für den SV Waldhof bedeutet der Trares-Abgang, dass statt eines punktuellen Umbaus nun ein radikaler Umbruch im Sommer stattfinden muss. Manager Kientz muss nicht nur den richtigen neuen Trainer suchen, sondern auch den Nachweis antreten, dass er auf dem Transfermarkt bessere Spieler findet als die Aufstiegshelden, die in Mannheim keinen neuen Vertrag bekommen haben. Statt personeller Kontinuität steht eine echte Zäsur mit großem sportlichem Risiko bevor – die Aufstiegsmannschaft von 2019 wird zumindest teilweise abgewickelt. Die Fußstapfen, die Trares hinterlässt, sind riesengroß. Nicht nur als Fußballlehrer, sondern auch als Mensch.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020