Traum von Bayern oder Dortmund

Mannheim.Der Aufstieg in die 3. Liga ist geschafft, die Fußballer des SV Waldhof dürfen aber zugleich auch in der 1. Runde des DFB-Pokals starten. Da der Karlsruher SC mit dem 3:1-Sieg über den SV Meppen als einer der ersten Vier in der Tabelle der 3. Liga seinen Platz in der 1. Hauptrunde bereits sicher hat, reicht dem SVW die Endspiel-Teilnahme gegen den KSC am 25. Mai, um nach 15 Jahren wieder im Konzert der Großen mitzuspielen. Der Austragungsort ist weiter offen.

Damit können die Mannheimer Anhänger in der ersten DFB-Pokal-Runde, die vom 9. bis zum 12. August ausgetragen wird, auf große Namen wie den FC Bayern, Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt hoffen. Es ist die Rückkehr des SVW auf die nationale Cup-Bühne nach 16 Jahren: Am 29. August 2003 war der Waldhof in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Union Berlin nach einer 0:4-Niederlage ausgeschieden – es folgten unzählige Blamagen im Badischen Landespokal. th/alex

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019