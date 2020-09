Trotz Erfolg ein kräftiger Umbruch

Mannheim.„Never change a winning team“ – eine erfolgreiche Mannschaft sollte man am besten so wenig wie möglich verändern, lautet ein eher konservativer Ansatz im Sportmanagement. Wäre dieser auch beim SV Waldhof befolgt worden, stünde jetzt wohl noch ein Großteil der Meister-Mannschaft von 2019 auf dem Platz, die danach auch in der 3. Liga überzeugte und bis zur Corona-Pause zwischenzeitlich auf Platz

...