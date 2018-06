Uerdingens emotionaler Appell

Anzeige

Die Hoffnung, dass der DFB den Uerdinger Traum von der Rückkehr ins Profigeschäft nicht wegen einer Formalie platzen lässt, hat der Torwart des KFC noch nicht aufgegeben. „Wir hoffen, dass Ihr als Vertreter des Fußballs am Montag zu dieser Entscheidung kommt, die nicht das Leben vieler Familien in tiefe Trauer stürzen wird, sondern uns ermöglicht unseren Traum, für den wir so hart gekämpft haben, weiter zu leben“, appelliert Vollath an die Verantwortlichen.

Am vergangenen Sonntag hatte der KFC Uerdingen den sportlichen Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Die Krefelder setzten sich in der Relegation gegen den SV Waldhof durch, der sich als Vizemeister der Regionalliga Südwest für die Playoffs qualifiziert hatte. Das Rückspiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion wurde nach Krawallen im Waldhof-Block abgebrochen und 2:0 für den KFC gewertet. Drei Tage vorher hatte sich Uerdingen im Hinspiel knapp mit 1:0 durchgesetzt.

Für den SV Waldhof war es nach 2016 (0:0, 0:2 gegen Sportfreunde Lotte) und 2017 (0:0, 3:4 nach Elfmeterschießen gegen den SV Meppen) bereits das dritte aufeinanderfolgende Aus in der Relegation.

Unklarheit wegen Formfehlers

Der DFB will den möglichen Formfehler in einem Zulassungsverfahren am Montag prüfen. Im einem Statement, das der DFB am Mittwochabend veröffentlichte, heißt es: „Der Verein musste zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga bis spätestens 29. Mai, 15.30 Uhr (Ausschlussfrist), unter anderem eine Liquiditätsreserve als Guthaben beim DFB erbringen.“

Die geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen sei „nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist“ eingegangen, teilte der DFB weiter mit: „Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte.“ Einen Ermessensspielraum würde es „aufgrund der gegebenen Drittbetroffenheit der anderen Bewerber, für die dieselben Fristen und Regeln galten“, nicht geben.

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev äußerte sich „geschockt über das Statement des DFB“ und kündigte für den Fall einer Entscheidung zu Ungunsten der Uerdinger das Ende seines Engagements beim KFC an. Gleichzeitig wies Ponomarev in einer Mitteilung auf einen möglichen Übermittlungsfehler hin: „Wir haben uns an alle Fristen gehalten. Die Qualität unserer Dienstleister, die Arbeitsweise der Banken können wir nicht kontrollieren. Wir sehen nicht, dass uns hier eine Schuld trifft.“

Der SV Waldhof reagierte verhalten. „Wir werden jetzt nicht in Jubel ausbrechen“, sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse die Entscheidung am Montag in Ruhe abwarten. mik/red

Samstag, 02.06.2018