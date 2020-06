Vergleich statt Urteil

Mannheim/Frankfurt.Am Sonntagnachmittag stand die Urteilsverkündung noch in der Terminvorschau des Oberlandesgerichts Frankfurt, doch Interessierte können sich die Reise an den Main sparen. Fußball-Drittligist SV Waldhof und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben sich im Streit um die Bestrafung der Mannheimer nach dem Spielabbruch im Relegationsrückspiel gegen Uerdingen im Mai 2018 inzwischen auf einen Vergleich geeinigt, wie am Samstag bekanntwurde.

Der Vergleich sieht vor, den ursprünglich vom DFB-Bundesgericht verhängten Punktabzug von drei auf zwei Zähler zu reduzieren. Der Punktabzug hat nur noch statistischen Wert mit Blick auf die Abschlusstabelle 2018/19. Die Geldstrafe wurde von 25 000 Euro auf 10 000 Euro herabgesetzt. 7000 Euro von dieser Summe wurden wie gefordert vom SVW bereits in Sicherheitsmaßnahmen investiert.

Klare Signale aus Frankfurt

Nach der mündlichen Anhörung im April war Waldhof-Anwalt Johannes Zindel für einen Vergleich noch nicht sonderlich zu begeistern und wertete den Eingriff des DFB in den sportlichen Wettbewerb mittels Punktabzügen noch als „rote Linie“. Viele Beobachter erwarteten hier sogar ein Grundsatzurteil bezüglich dieser Art von Sanktionen. Da der Vorsitzende Richter Stefan Göhre aber bereits klar erkennen ließ, dass er der vorinstanzlichen Auffassung, Punktabzüge würden dem Fair-Play-Gedanken widersprechen, nicht folgen würde, gab es wohl ein Umdenken. Dem DFB wurden wiederum Verfahrensfehler angelastet, auch für den größten Fußball-Verband der Welt bestand die Gefahr, nicht gut aus diesem Prozess herauszukommen. Deshalb wurde nach einem Vergleich gesucht. Die immer wieder verschobenen Termine für eine Urteilsverkündung lassen sich im Nachhinein mit den Verhandlungen hinter den Kulissen erklären.

Als Rückzieher wollte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp den nun geschlossenen Vergleich nicht bewertet wissen. „Wir sind weiterhin unserer Auffassung“, betonte Kompp, allerdings wurde dem SVW vom DFB unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Verband im Fall einer weiteren Niederlage in die nächste Instanz gehen würde. Mit der Aufhebung des ursprünglichen Urteils hätte der DFB das alte Verfahren entsprechend neu aufrollen können – mit der Möglichkeit, Punktabzüge für die aktuelle Saison zu verhängen. „Dieses Risiko war uns angesichts der momentanen Tabellensituation dann doch zu groß“, begründete der SVW-Geschäftsführer das Umdenken. th

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020