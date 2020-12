Verlaat und Christiansen droht Ausfall

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof muss womöglich für den Rest des Fußball-Jahres auf seine Leistungsträger Jesper Verlaat und Max Christiansen verzichten. Wie der SVW am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, besteht bei beiden Profis der Verdacht auf Muskelfaserriss. Eine exakte Diagnose soll nach eingehenderen Untersuchungen spätestens am Donnerstag feststehen. Christiansen hatte sich beim Aufwärmen vor der Partie am Dienstagabend in Meppen (0:2) verletzt, Verlaat musste nach einer Aktion ohne Einwirkung eines Gegenspielers nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Am Samstag beim TSV 1860 München fehlt auf jeden Fall Spielmacher Arianit Ferati, der nach seiner fünften Gelben Karte im Emsland gesperrt ist.

