Vielseitigkeit ist Gouaidas Plus

Einhausen.Mit dem kompletten Kader, also auch mit allen nicht einsatzfähigen Spielern war der SV Waldhof am Samstagmittag bei der SG Einhausen zum Jubiläumsspiel angereist. Die Probleme bei Raffael Korte (Knie-OP), Jesse Weißenfels (Bänderriss) und Jan Just (Kreuzbandriss) sind bekannt. Auch dass Marcel Hofrath wegen kleinerer Blessuren für wenige Tage mit dem Training aussetzen muss und sich Mounir Bouziane noch im Aufbautraining befindet, hat sich herumgesprochen. Ein Fragezeichen in puncto Gesundheit stand für die Fans bislang hinter Neuzugang Mohamed Gouaida (Bild), der vom SV Sandhausen verpflichtet wurde.

Der gebürtige Tunesier verfolgte den 8:0-Sieg des SVW gut gelaunt auf der Mannschaftsbank. Die Verletzung, die er sich beim Krafttraining in der Sommerpause zugezogen hat, entpuppte sich Muskelfaserriss, wie er nach dem Spiel berichtete. „Es ist aber nur ein kleiner“, schob er gleich hinterher. Ärgerlich sei es schon, denn „ich war in meiner Karriere noch nie schwerer verletzt“.

Untätig ist er dennoch nicht. „Laufen und Fahrrad fahren geht ja“, arbeitet Gouaida täglich an seiner Kondition. In einer Woche will der Mittelfeldspieler wieder auf dem Platz stehen und Trainer Bernhard Trares kann seinen Wunschspieler dann auch endlich in das Team integrieren. „Er ist auf allen Positionen im offensiven Bereich einsetzbar“, schätzt der Coach die Variabilität des Tunesiers, der auch einen französischen Pass besitzt.

Bundesliga-Debüt gegen Werder

Der 26-Jährige gilt als technisch sehr versiert. Nachdem die Straßburger Fußballschule, in der er das Fußball ABC erlernte, aus finanziellen Gründen schließen musste, wechselte er im Jahr 2011 in das Freiburger Fußballinternat und wurde ein Jahr später mit der U 19 der Breisgauer DFB-Pokalsieger. Im Team der Freiburger standen neben Gouaida auch die heutigen Bundesliga-Profis Matthias Ginter und Christian Günter, auf der Gegenseite agierte mit Nationalspieler Nico Schulz ebenfalls ein prominentes Gesicht.

Nach zwei weiteren Spielzeiten in der Freiburger U 23 wechselte Gouaida in der Saison 2014/15 zur Reserve des HSV und debütierte aufgrund einer überragenden Vorrunde im November unter Trainer Josef Zinnbauer im Bundesliga-Nordderby gegen Werder Bremen. Nach der Entlassung des Trainers verblasste aber auch Gouaidas Stern - es folgten Ausleihen nach St. Gallen und Karlsruhe.

An Gouaidas erfolgreiche Zeit beim HSV-Unterbau erinnerte sich jetzt Trares, als er nach Verstärkungen Ausschau hielt. Mit dem Wechsel zum SVW will das jüngste von fünf Geschwistern nun wieder öfter auf dem Feld stehen und an frühere Erfolge anknüpfen. „Ich mache jetzt mal einen Schritt zurück, um wieder einen Schritt nach vorn zu machen“, soll sein Engagement bei Waldhof für ihn bessere Zeiten einleiten. Sein Ziel in Mannheim ist nun in erster Linie: „Spielen, spielen, spielen.“

Eric Jansen vor Unterschrift

Dazu bestand in den letzten neun Monaten überhaupt keine Gelegenheit. „Als Kenan Kocak schon so früh in der Saison gehen musste, war das Kapitel Sandhausen auch für mich zu Ende. Der neue Trainer Uwe Koschinat erklärte mir schon sieben Tage nach seinem Amtsantritt, dass ich nicht in seinen Plan passe“, blickt Gouaida zurück und ist froh, die unbefriedigende Situation hinter sich lassen zu können. Die Zeichen stehen nun wieder auf Angriff.

In Sachen Kaderplanung steht beim SVW innerhalb der nächsten zwei Tage eine weitere Entscheidung an: Der getestete Verteidiger Eric Jansen aus der U 19 des Karlsruher SC überzeugte die Verantwortlichen offenbar und könnte der sechste externe Neuzugang werden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 30.06.2019