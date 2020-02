Vom Alsenweg zu Ibrahimovic

Mannheim.Jürgen Kohler, Christian Wörns, Günter Sebert, Maurizio Gaudino – die Waldhof-Buwe aus den glorreichen Bundesliga-Zeiten in den 80er Jahren haben das Image des SVW als ein Verein mit vorzüglicher Jugendarbeit geprägt. Aber auch in jüngerer Vergangenheit haben die Mannheimer immer wieder verheißungsvolle Talente herausgebracht, die danach eine große Karriere starteten. Ein Überblick:

Hanno Balitsch

Der heutige ZDF-TV-Experte kam 1998 vom FC Alsbach an den Alsenweg, wo ihn Trainer Uwe Rapolder zum Profi machte. 20 Jahre danach stehen für Balitsch eine stattliche Bundesliga-Karriere mit Stationen in Köln, Leverkusen, Mainz, Hannover und Nürnberg sowie ein A-Länderspiel zu Buche. In seiner letzten Saison als Profi 2015/2016 kehrte der Südhesse nach Mannheim zurück und feierte mit Trainer Kenan Kocak die Regionalliga-Meisterschaft.

Nadiem Amiri

Der gebürtige Ludwigshafener ist noch heute bekennender Waldhof-Fan, obwohl er mittlerweile für Bayer Leverkusen in der Champions League und unter Joachim Löw in der Nationalmannschaft spielt. Die prägende Zeit in seiner fußballerischen Entwicklung machte der heute 23-jährige Tempodribbler in der SVW-Jugend durch, bevor er 2012 nach Hoffenheim wechselte.

Hakan Calhanoglu

Wer in einer Mannschaft mit Fußball-Denkmal Zlatan Ibrahimovic steht, der hat es wohl geschafft. Hakan Calhanoglu spielt beim AC Mailand im Angriff mit dem schwedischen Superstar, begonnen hat alles Anfang der 2000er Jahre am Alsenweg. Die Ausbildung des türkischen Nationalspielers machte sich für den SVW auch finanziell bezahlt: Als Calhanoglu 2017 von Leverkusen nach Mailand wechselte, wurden die Mannheimer an der 20-Millionen-Ablöse mit rund 200 000 Euro beteiligt.

Weitere aktuelle Profis aus der 2. Liga mit Waldhof-Vergangenheit sind Baris Atik und Torhüter Kevin Broll (beide aktuell bei Dynamo Dresden) Bilder: Binder/dpa (2)

