Von einer Stamm-Elf noch weit entfernt

„Mit der Harmonie auf dem Platz ist es momentan noch etwas schwierig“, muss Trainer Bernhard Trares eingestehen. Aktuell sieben Ausfälle hat der Coach zu beklagen. Markus Scholz (Rückenprobleme), Timo Kern (Beckenprellung), Mete Celik (Muskelverletzung) und Jesse Weippert (noch in Reha) werden aber nach und nach im Training zurückerwartet. Auch Raffael und Gianluca Korte hoffen nach jeweils einem kleinen Muskelfaserriss auf eine Rückkehr innerhalb der nächsten vierzehn Tage. Die meisten Sorgen macht derzeit Marco Meyerhöfer. Sein schon bei den Aufstiegsspielen erlittener Muskelfaserriss ließ bislang noch kein Mannschaftstraining zu. „Wann er wieder einsteigen kann, wissen wir im Moment auch noch nicht“, muss Trares auf seinen etatmäßigen Rechtsverteidiger weiter auf unbestimmte Zeit verzichten.

Wer gesund ist, muss zur Zeit fast täglich zweimal auf den Trainingsplatz. „Das ist im Moment viel körperliche Arbeit. Jetzt gilt es die Grundlagen zu legen, um fit zu sein für die Saison“, erklärt Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz die üblichen Mechanismen einer Vorbereitung. „Auf die Ergebnisse schauen wir momentan da nicht so genau“, beobachtet er stattdessen sehr intensiv den Spielermarkt nach Verstärkungen. Beim Testspiel am Samstag in Neuenheim hatte Trares zwei Torhüter und zwanzig Feldspieler dabei. Zieht man aber die fünf Gastspieler Dino Bajric, Mohamed Boukayouh, Faton Sylaj, Ahmad Selman und Nico Seegert sowie die drei U-19- und U-23-Spieler Florian Flick, Jonas Weik und Dennis Franzin ab, verbleiben derzeit gerade noch vierzehn einsatzfähige Regionalliga-Akteure.

Der 19-jährige Boukayouh hinterließ bei Kientz einen guten Eindruck, der Sportchef sucht aber weniger nach Perspektivspielern als vielmehr nach etablierten Kräften. Kein leichter Job für ihn, denn er muss potenziellen Neuzugängen einen Wechsel trotz der Hypothek von drei Minuspunkten beim Saisonstart der Blau-Schwarzen schmackhaft machen - falls dieses Urteil rechtskräftig wird. „Dem Verband ist vermutlich noch nicht klar, was es für die Zukunft bedeuten kann, mit Punktabzügen in den Wettbewerb einzugreifen“, findet Kientz das Urteil des Sportgerichtes nicht korrekt und möchte lieber nicht daran denken, was passiert, wenn in der Endabrechnung deshalb ein oder zwei Punkte fehlen. „An einigen Spielern sind wir noch dran, man muss jetzt sehen, was davon noch realisierbar ist“, kann er Stand jetzt noch keine Zugänge konkret benennen.

Auf der Suche nach einem weiteren Testgegner scheint der SV Waldhof dagegen fündig geworden zu sein. „Uns liegt die schriftliche Bestätigung noch nicht vor, aber sehr wahrscheinlich bestreiten wir unsere Generalprobe am 21. Juli im Carl-Benz-Stadion gegen Eintracht Braunschweig“, vermeldet Kientz. Schon am kommenden Freitag steht bei Fortuna Heddesheim (Anpfiff um 19 Uhr) der nächste Test auf dem Programm.

Der Verbandsligist vermeldete am Wochenende die Verpflichtung von Simon Tüting. Der 31-Jährige bekam nach Ablauf seines Vertrages beim SVW kein neues Angebot und schloss sich jetzt der Fortuna an. Auch Andreas Ivan, der ein Vertragsangebot des SVW ablehnte, hat nach einem Probetraining beim Hamburger SV inzwischen einen neuen Club gefunden. Er wechselt in die USA zu den New York Red Bulls.

Getestet hatte der SV Waldhof zunächst am Samstag beim ASC Neuenheim. Die Trares-Elf gewann mit 5:0 (2:0) durch Treffer von Mirko Schuster, Valmir Sulejmani, Sinisa Sprecakovic und Jonas Weik (2). Am Sonntag feierte der SVW bei Germania Pfungstadt einen 16:0 (9:0)-Kantersieg. Torschützen waren Jannik Sommer (4), Maurice Deville (3), Jan Just, Michael Schultz, Dorian Diring (je 2), Valmir Sulejmani, Sinisa Sprecakovic und Mirko Schuster.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.07.2018