Von Normalität noch weit entfernt

Anzeige

Inzwischen 40 Verfahren

Unmittelbar vor dem Spiel kocht die Stimmung nochmals hoch, am Haupteingang zieht die mit Bildermappen ausgestattete Polizei am Haupteingang vereinzelt nach dem Uerdingen-Rückspiel gesuchte Personen unter lautstarkem Gerangel aus der Menge. Einige Dutzend „Ultras“ hätten sich daraufhin aus Angst, am Einlass ebenfalls festgenommen zu werden, gegen den Stadionbesuch entschieden.

Am Ende stehen laut Mitteilung der Polizei acht vorläufige Festnahmen, zwei der acht Personen konnten als Täter ausgeschlossen werden und wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Zuge der Aktion kommt es zu Beleidigungen, eine Person wird sogar festgenommen, weil diese Beamte angespuckt haben soll. „Gut, dass wir weitere Tatverdächtige von Straftaten aus dem Relegationsspiel identifizieren konnten“, ist Polizeiführer Frank Hartmannsgruber nach dem Einsatz zufrieden. Derzeit sind knapp 40 Verfahren, zu denen Tatverdächtige ausgemacht wurden, und fünf Verfahren gegen Unbekannt bei der unlängst auf acht Beamte aufgestockten Ermittlungsgruppe, anhängig.

Auf dem Rasen sieht sich die Elf von Trainer Bernhard Trares lange mit schweigender Opposition konfrontiert. Sonst stets als Unterstützer auf der „Ost“ zu sehen, zeigen viele organisierte Fans jetzt regungslose Lethargie auf den Sitzplätzen der Süd-Tribüne. Andere wiederum haben sich in der Kurve neben der gähnend leeren „Ost“ platziert und versuchen etwas Stimmung zu machen. Gäbe es auf dem Rasen nicht wenigstens den Hochzeitsantrag zweier Waldhof-Fans vor 3941 Zuschauern zu bejubeln – viel zu klatschen hätte es an diesem tristen Nachmittag nach einer bitteren Auftaktniederlage nicht gegeben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018