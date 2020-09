Vor Testspiel gegen KSC: Scholz-Ausfall und Rasen-Problem beim SV Waldhof

Mannheim. Das Verletzungspech verfolgt ihn hartnäckig: Waldhof-Torhüter Markus Scholz (32) musste am Mittwoch das Training abbrechen. Diagnose: Muskelfaserriss in der Wade. Die Blessur in der Vorbereitung, die mehrere Wochen Auszeit nötig macht, ist für den dienstältesten Profi im Team des Mannheimer Fußball-Drittligisten enorm bitter. Gerade hatte sich Scholz nach seinem Kreuzbandriss aus dem

