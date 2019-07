Vorverkauf für Meppen startet

Mannheim.Der Vorverkauf für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am 11. August stellte den Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof aufgrund der großen Nachfrage vor einige Probleme, zudem gab es bislang keine Tickets für das erste Heimspiel gegen den SV Meppen. Wer beim Heimdebüt gegen die Emsländer am nächsten Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) dabei sein will, kann nun aber zugreifen: Ab Montag, 10 Uhr, gibt es Karten für das erste Heimspiel in einer Profi-Liga seit über 16 Jahren im Online-Shop des SVW und auf der Geschäftsstelle am Alsenweg.

Für das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (31. Juli, 19 Uhr) sind die Tickets ebenfalls ab Montag erhältlich. Der Verkauf findet jedoch ausschließlich am Alsenweg und beim Heimspiel gegen Meppen statt. Hierzu wird eine zusätzliche Kasse im Carl-Benz-Stadion geöffnet.

Die Tickets für das Montagsspiel gegen den TSV 1860 München (5. August, 19 Uhr) sind dann ab Mittwoch, 24. Juli erhältlich. Der Verkauf startet online sowie am Alsenweg um 10 Uhr. th/red

