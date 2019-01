Vorwürfe gegen Kompp

Mannheim.Zwischen der Spielbetriebs-GmbH von Fußball-Regionalligist SV Waldhof und der organisierten Fanszene hängt der Haussegen schief. Anlass ist die Diskussion um die Wiederzulassung der Otto-Siffling-Tribüne (OST) als Fan-Bereich. In einem offenen Brief hat der Fan-Dachverband „Pro Waldhof“ (PW) gestern SVW-Geschäftsführer Markus Kompp attackiert. „Seit Monaten erleben wir, dass die bisher gute Zusammenarbeit mit der Spielbetriebs-GmbH sich komplett ins Gegenteil verkehrt. Vereinbarungen werden gebrochen, Termine kommen nur schwer zustande oder werden in letzter Minute abgesagt. Eine direkte und offene Kommunikation findet immer weniger statt. Stattdessen werden von Seiten der GmbH nachweislich falsche Aussagen getätigt oder die Fanvertreter willentlich irregeführt“, schreibt „PW“.

Das Fass zum Überlaufen brachte demnach eine Pressemitteilung des SVW zum aktuellen Stand beim Thema „OST“ vom Donnerstag. Darin signalisierte der Verein die Möglichkeit, dass der Fanbereich bereits im ersten Heimspiel der Restsaison gegen den FSV Frankfurt am Wochenende um den 23. Februar „im optimalen Fall“ wieder geöffnet werden könnte – sofern Stadt, Polizei und DFB ihr Einverständnis geben. „PW“ stößt bitter auf, dass die Kommunikation von Seiten des SVW in Richtung Fanszene unzureichend gewesen sei. Auch missfällt den Fan-Vertretern, dass künftig Fan-Utensilien offenbar nur noch personalisiert mitgebracht werden dürfen.

Im Visier der Kritik steht Geschäftsführer Kompp. „Es war nie in unserem Interesse, diese Diskussion in der Öffentlichkeit auszutragen, insbesondere um den Fokus in der Rückrunde auf das Sportliche zu richten. Nach den nun öffentlich getätigten, nachweislichen Falschaussagen seitens der GmbH, ist für uns nun völlig offensichtlich, dass daran kein ernsthaftes Interesse besteht und wir gezwungen sind, Stellung zu beziehen“, teilte „PW“ mit. alex

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019