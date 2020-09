Waldhof bekommt grünes Licht für rund 4000 Fans

Mannheim.Der Saison-Auftakt des SV Waldhof in der 3. Liga gegen Viktoria Köln (Montag, 19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) könnte vor bis zu 4000 Zuschauern stattfinden. Das teilte der Mannheimer Club am Freitagabend mit. Demnach hat das eingereichte Hygienekonzept des Vereins von den zuständigen Behörden grünes Licht bekommen und auch die am Freitag veröffentlichte und ab Samstag gültige, neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg lässt nun Sportveranstaltungen mit über 500 Zuschauern zu. Der SVW will ab Sonntag ausschließlich über sein Online-Portal rund 4000 Tickets in den Verkauf geben, eine Uhrzeit wird noch bekanntgegeben. Erstzugriff haben wie gehabt die Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison. In einer zweiten Verkaufsphase haben dann Mitglieder und Inhaber von Herzbuwe-Dauerkarten die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Gefährdet ist die Rückkehr von Fans ins Carl-Benz-Stadion unter den bekannten Vorgaben allerdings noch von der Entwicklung der Neuinfektionen in der Quadratestadt: Wenn der Schwellenwert von 35 neu gemeldeten Coronavirus-Fällen pro 100.000 Einwohner in Mannheim in den vorangehenden sieben Tagen (Inzidenz-Wert) am Sonntag überschritten werden würde, könnte das Spiel nicht mit Zuschauern stattfinden. Am Freitagabend lag der Wert bei 31,7 gerade noch so im dunkelgrünen Bereich. Sollte kein Spiel mit Fans möglich sein, will der Drittligist den Verkauf entsprechend rückabwickeln. "Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Zahlen nicht mehr hochgehen", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp dieser Redaktion und sprach mit Blick auf die zurückliegenden Stunden von einem ständigen "Auf und Ab". Kompp lobte dabei die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Gesundheitsamt. "Die Mitarbeiter dort waren ständig für uns erreichbar. Das ist keine Selbstverständlichkeit."

Dass die ursprünglich errechnete Zahl von 4860 Zuschauern, die 20 Prozent der Stadionkapazität bedeuten würden, nicht erreicht werden kann, erklärte Kompp mit dem hohen Anteil an Stehplätzen, die momentan nicht in die Berechnungen eingehen können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020