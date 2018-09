Waldhof-Berufungsverhandlung in Frankfurt beginnt

Frankfurt.Um 9.45 Uhr bog Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp in das Parkhaus an der DFB-Zentrale in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise ein. Um 10.30 Uhr wird es ernst für den Mannheimer Fußball-Regionalligisten. Vor dem DFB-Bundesgericht versucht der SVW in einem Berufungsverfahren, den drohenden Punktabzug wegen des Skandalspiels gegen Uerdingen abzuwenden. Kompp zeigte sich im Vorfeld optimistisch, dass der Waldhof das Strafmaß reduzieren kann.

Die Mannheimer waren am 5. Juli wegen des schuldhaften Herbeiführens eines Spielabbruchs in Tateinheit mit nicht ausreichendem Ordnungsdienst und unsportlichem Verhalten der Anhänger mit einem Abzug von drei Punkten für die Saison 2018/19, einer Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro und mehreren Auflagen belegt worden. Bereits im Vorfeld hatten sich Trainer Bernhard Trares und Geschäftsführer Markus Kompp deutlich positioniert und eine Minderung der auferlegten Strafen gefordert.

Im Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga am 27. Mai hatten Mannheimer Anhänger Rauchbomben und Böller auf das Spielfeld geworfen. Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg hatte die Partie daraufhin in der 82. Minute beim Stand von 2:1 für Uerdingen unter- und sie schließlich nach weiteren Ausschreitungen abgebrochen. (dpa/lsw/mer/alex)