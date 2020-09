Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof bietet für das zweite Heimspiel gegen Türkgücü München am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) 3794 Tickets an, die wieder ausschließlich über den Online-Shop der Waldhöfer verkauft werden. Die erste Verkaufsphase für Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison startet am Mittwoch um 12 Uhr und endet am Donnerstag, 15 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020