Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof kann sich nach dem 1:0-Sieg gegen Tabellenführer Dynamo Dresden mit der nächsten Spitzenmannschaft messen: Am Samstag (14 Uhr) treten die Mannheimer beim Tabellenvierten Türkgücü München an, der nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz Richtung 2. Liga rangiert. Entsprechend rechnet SVW-Trainer Patrick Glöckner mit einer besonderen Herausforderung. „Türkgücü möchte aufsteigen und wir erwarten deshalb ein Team, dass diesem Anspruch gerecht werden will“, verweist Glöckner auf die ehrgeizigen Pläne der Münchner. „Deshalb ist es wichtig, dass wir das Spiel von der ersten Minute an extrem engagiert angehen“, fordert der Coach eine weitere Energieleistung seiner Mannschaft.

In München fehlen werden Arianit Ferati und Joseph Boyamba, die weiter an Sprunggelenksverletzungen laborieren. In den Kader zurückkehren könnte Innenverteidiger Jesper Verlaat, der zuletzt aufgrund eines Muskelfaserrisses fehlte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021