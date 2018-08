Waldhof: Dehnung bei Timo Kern

Mannheim.Fußball-Regionalligist SV Waldhof gibt Entwarnung: Bei seinem Sturz im Spiel am Sonntag beim 1. FC Saarbrücken hat sich SVW-Spielmacher Timo Kern nicht schwerer verletzt. „Es handelt sich zum Glück nur um eine Überdehnung des Schultereckgelenks“, sagte Waldhof-Sprecher Domenico Marinese gestern. Der aus Walldorf gekommene Kern, der sich in wenigen Wochen zu einer absoluten Verstärkung im Mittelfeld des Regionalligisten entwickelt hat, dürfte damit spätestens am Sonntag im Liga-Spiel gegen Eintracht Stadtallendorf wieder zur Verfügung stehen.

Im Achtelfinale des badischen Verbandspokals am Mittwoch bei Verbandsligist VfB Eppingen hat SVW-Trainer Bernhard Trares ohnehin angekündigt, den Reservisten aus der Saarbrücken-Partie Spielpraxis geben zu wollen. alex

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018