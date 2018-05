Waldhof kann auch Relegation

Anzeige

Mannheim.Das Spannungsfeld zwischen finanziellem Kollaps und der sportlichen Perspektive, endlich wieder auf die nationale Fußball-Bühne zurückzukehren, ist dem SV Waldhof nicht erst seit seiner Zeit in der Regionalliga vertraut. Auch in den 70er Jahren, als die Blau-Schwarzen in der 1. Amateurliga aktiv waren und damit der dritthöchsten Spielklasse angehörten, führten die Waldhöfer einen Überlebenskampf auf des Messers Schneide, der von einer weiteren Parallele zur aktuellen Situation geprägt wurde: Auch hier genügte die Meisterschaft noch lange nicht, um in die damalige Regionalliga Süd aufzusteigen. Schon vor 36 Jahren stand auf dem Weg nach oben das ungeliebte Nadelöhr Relegation.

„Wir sind mit großem Vorsprung Meister geworden und hatten die meisten Tore geschossen“, erinnert sich Günter Sebert, der damals für die Blau-Schwarzen spielte. Während Hessen und Bayern ihre Meister ohne Umschweife in die damalige Regionalliga Süd entsandten, musste in Baden-Württemberg aufgrund der Viergleisigkeit ein Aufsteiger aus vier Ligen bestimmt werden. In dieser Relegation hießen die Gegner FC Singen 04 (Schwarzwald-Bodensee-Liga), SSV Ulm 1846 (Württemberg) und FC Rastatt 07 (Südbaden). Zum Auftakt sahen 18 000 Zuschauer, darunter etwa 3000 mitgereiste Ulmer, ein sehr kampfbetontes, anfangs allzu hartes und hektisches Spiel, das Waldhof gegen die „Spatzen“ am Ende durch Tore von Bernd Rudolph und zweimal Bernd Bartels mit 3:1 für sich entschied.

Punktgleich mit Singen

„Es war schon sehr strapaziös. Wir haben das Training entsprechend reduziert“, hat Sebert die Wochen der Saisonverlängerung noch gut in Erinnerung. „Wir mussten mit unseren Kräften haushalten.“ Nur wenige Tage nach dem Auftakterfolg ging es zum FC Rastatt 07, wo sich die Blau-Schwarzen nach einer 2:1-Führung am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben mussten.