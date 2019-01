Waldhof-Kicker beginnen Trainingslager in der Türkei

Antalya/Side.Das Trainingslager des SV Waldhof im türkischen Side kann beginnen: Die 25 Spieler des Regionalliga-Tabellenführers sind am Montagabend um kurz vor 18 Uhr Ortszeit in Antalya gelandet und haben sich danach mit ihren Trainer- und Betreuerteam umgehend auf den Weg nach Side gemacht. Dort sollen im Hotel Side Star Resort und auf dem nahegelegenen Trainingsgelände bis zum 6. Februar weiter die Grundlagen für den angepeilten Aufstieg in die Dritte Liga gelegt werden. Am Dienstagmorgen ab 9 Uhr stand die erste Trainingseinheit auf dem Programm, am Nachmittag (15 Uhr) werden die Waldhöfer im ersten Test gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK gefordert.

An der türkischen Riviera werden durchgehend Temperaturen über 15 Grad erwartet, es sind aber auch Schauer für die erste Trainingswoche angesagt. „Für uns ist wichtig, dass wir einen grünen Rasen und gute Platzverhältnisse haben“, hofft Trainer Bernhard Trares auf die entsprechenden Bedingungen am Mittelmeer. Die Mannheimer wollen in den kommenden Tagen vor allem an ihrer Defensivarbeit arbeiten, den besten Sturm im Südwesten (51 Tore) haben die Blau-Schwarzen als Tabellenführer bereits.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019