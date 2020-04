Waldhof Mannheim macht mit bei Allianz für Abbruch der 3. Liga

Mannheim. Nachdem sich die fünf bayerischen Vertreter in einer öffentlichen Stellungnahme am Donnerstag klar dafür ausgesprochen hatten, die Saison in der 3. Fußball-Liga mit Geisterspielen zu Ende zu bringen, haben sich nun die Gegner dieser Lösung zu einer Allianz vereinigt. Acht Vereine, darunter der SV Waldhof, fordern einen Abbruch der Spielzeit, bei dem die aktuelle Tabelle gewertet

...