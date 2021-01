Waldhof Mannheims Marco Schuster trainiert wieder voll mit

Mannheim.Es ist eine lange ersehnte Rückkehr: Nach vier Monaten Zwangspause wegen eines Leistenbruchs, der operiert werden musste, ist Waldhofs Mittelfeld-Stabilisator Marco Schuster am Dienstag wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Mannheimer Restrunden-Auftakt in der 3. Liga gegen den SC Verl am Freitag (19 Uhr) dürfte für den 25-Jährigen zwar noch zu früh kommen, aber Trainer

...