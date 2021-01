Waldhof-Neuzugang Gottschling: Unsentimental zurück zur Ex

Mannheim.Marcel Gottschling erlebt eine Blitz-Rückkehr. Erst vor gut einer Woche stieg der 26-Jährige in Köln ins Auto, um im 250 Kilometer entfernten Mannheim einen Vertrag beim SV Waldhof zu unterschreiben. Schon am Freitag ging es für den schnellen Rechtsverteidiger im SVW-Mannschaftsbus zurück in die eigene Vergangenheit: Mit seinem neuen Verein SVW steht am Samstag (14 Uhr) die Partie bei seinem

