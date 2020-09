Dresden.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich einen Punkt beim Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden erkämpft. Dabei führten die Mannheimer lange durch den Treffer von Max Christansen (42.), kassierten in der 87. Minute dann aber doch noch den Ausgleich durch Christoph Daferner. Alles in allem durfte der SVW aber in jedem Fall von einem gewonnen Zähler sprechen, während Dresden vor allem im Spielaufbau über weite Phasen hinter den großen Erwartungen blieb.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner schickte in Dresden die gleiche Mannschaft aufs Feld, die beim Auftakt am vergangenen Montag gegen Viktoria Köln 2:2 gespielt hatte. Im neuen Auswärts-Weiß hatten die Mannheimer auch gleich die erste Gelegenheit. Arianit Ferati tauchte von Dominik Martinovic freigespielt links im Strafraum auf, doch Kevin Broll, der Mannheimer im Tor der Dresdner, war zur Stelle (6.). Danach bekam Dynamo mehr Kontrolle über das Spiel, der Druck nahm zu, aber der SVW reagierte immer wieder mit schnellen Umschaltsituationen nach Ballgewinnen. So drang Außenverteidiger Anton Donkor – von Marcel Cotstly bedient - energisch in den Dresdner Strafraum ein und Broll musste sich erneut strecken (17.).

Dennoch zeigten auch die Sachsen, warum sie als Liga-Favorit gelten. Vor allem Flügelflitzer Agyemang Diawusie war kaum zu kontrollieren. Der Deutsch-Ghanaer war es dann auch, der den Ball aus aussichtsreicher Position per Kopf neben das Tor setzte (22.). Noch mehr Glück hatte der SVW, als wieder Diawusie den Ball nach innen brachte und Jan-Hendrik Marx die Kugel an den eigenen Pfosten lenkte. In seinem Rücken hatte Panagiotis Vlachodimos gelauert, der mit dem Abpraller aber nichts anfangen konnte (30.). Optisch war Dresden überlegen, aber die Nadelstiche des SVW taten den Sachsen weh und brachten dann auch Erfolg. Ferati schickte Max Christiansen auf die Reise, der Kapitän lief aus dem Zentrum frei aufs Dresdner Tor durch und zog aus 20 Metern ab. Dieses Mal machte Broll eine eher unglückliche Figur und es hieß 1:0 für die Mannheimer (42.).

Dresdens Trainer Markus Kauczinski reagierte in der Pause und brachte mit Philipp Hosiner einen zweiten Stürmer – und damit gleich weitere Unordnung in die SVW-Hintermannschaft. Bei einer Freistoß-Flanke, die immer länger wurde, musste Jan-Christoph Bartels im Waldhof-Tor höllisch aufpassen (48.), dann war es der eingewechselte Hosiner, der knapp verzog (49.). Doch im Gegensatz zur Partie gegen Köln in der Vorwoche sortierte sich der SVW nun schneller und überstand die Phase der Neuorientierung unbeschadet. Der SVW konnte in der Folge sogar wieder eigene Akzente setzen: Saghiri zielte aus zehn Metern aber zu zentral aufs Dynamo-Tor, nachdem Martinovic im Strafraum klasse abgelegt hatte (62.).

Dresden blieb so weiter im Spiel und hatte durch Christoph Daferner die nächste gute Gelegenheit, aber Marcel Hofrath war im letzten Moment zur Stelle (67.). Dresden drückte weiter, der SVW kam in Bedrängnis und Keeper Bartels unter Beschuss. Gegen Patrick Weihrauch konnte der junge Waldhof-Torhüter zwar noch retten (82.), gegen Daferners cleveren Chip war er dann aber machtlos (87.). Aber immerhin rettete der SVW den Punkt über die Zeit, ein Ergebnis mit dem die Mannheimer zufrieden sein konnten.

