Waldhof sammelt über 10 000 Euro

Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann (li.) freut sich mit SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. © SVW

Mannheim.Das letzte Heimspiel des SV Waldhof im Fußball-Jahr 2018 gegen die TSG Hoffenheim II (3:3) stand ganz im Zeichen der Benefizaktion zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer. So gab der SVW je einen Euro pro Zuschauer aus den Eintrittsgeldern weiter, zudem wurden Spendenboxen aufgestellt und die Trikots aus dem Spiel versteigert. So kam die stolze Summe von 10 289,81 Euro zusammen, die Waldhof-Manager Markus Kompp nun an die Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann übergab.

5447,00 Euro stammen aus den Eintrittsgeldern, hinzu kommen 1157,17 Euro aus den Spendendosen am Spieltag, sowie 2685,64 Euro aus der Versteigerung der 14 Trikots aus der Partie gegen die Kraichgauer. Die Buwe liefen mit dem Logo des Kinderhospiz Sterntaler e.V. auf. SVW-Hauptsponsor Tipwin Mannheim ersteigerte bereits am Spieltag das Trikot von Jannik Sommer für 1000 Euro. „Ich bedanke mich im Namen unserer Sterntaler-Kinder und deren Familien beim SV Waldhof, den Spielern, allen Verantwortlichen und dem Publikum für diese großartige Spende an unsere Einrichtung. Da sich Kinderhospize in Deutschland noch immer in erster Linie über Spenden finanzieren müssen, ist diese Unterstützung eine große Hilfe für unser Haus und unsere Arbeit,“ erklärt Sterntalergeschäftsführerin Hermann.

„Unser Dank gilt allen, die gespendet haben und die Trikots ersteigert haben“, sagte SVW-Geschäftsführer Kompp und fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir mit dem gesammelten Geld dieses Projekt unterstützen können. Der SVW stellt sich aktiv seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Fans konkrete Hilfe leisten können.“ red

