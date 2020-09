Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird den 1. Spieltag der neuen Saison mit einer Partie unter Flutlicht am heutigen Montagabend abschließen. Gegner im ersten Heimspiel (19.00 Uhr) ist der FC Viktoria Köln. Die erste Auswärtspartie der Mannheimer in der kommenden Spielzeit bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden findet am Sonntag (13.00 Uhr) statt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020