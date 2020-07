Waldhof-Stürmer Sulejmani zurück zu den Wurzeln

Hannover/Mannheim.Valmir Sulejmani musste sich nicht lange neu orientieren, als er am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes vorfuhr. Erst ging es auf die Geschäftsstelle von Hannover 96, am Fanshop des Zweitligisten machte der Stürmer noch ein paar Fotos mit ein paar 96-Anhängern, die ihn gleich wiedererkannten - und als dann auch der Medizin-Check absolviert war, wurde fixiert, was diese Redaktion

