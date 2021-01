Waldhof-Torjäger Martinovic vor Rückkehr

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof kann beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) aller Voraussicht nach wieder auf seinen besten Angreifer Dominik Martinovic bauen. Das sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag auf einer Pressekonferenz. Der 23-Jährige, bisher schon mit sieben Toren und fünf Vorlagen in dieser Saison, war im Nachholspiel am Mittwoch beim Halleschen FC (0:0)

...