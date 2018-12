Waldhof-Torjäger Sulejmani ist seine Platte los

Daumen hoch: Valmir Sulejmani nach dem Eingriff in Hannover. © SVW

Hannover/Mannheim.Die restliche Rückrunde für den Fußball-Regionalligisten SV Waldhof beginnt zwar erst am Wochenende vom 22. bis zum 24. Februar 2019, doch SVW-Torjäger Valmir Sulejmani wollte keine Zeit verlieren, um im neuen Jahr wieder topfit die Vorbereitung angehen zu können. Nach der Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag machte sich Sulejmani auf den Weg in seine Heimat nach Hannover und ließ sich dort wie angekündigt eine Platte aus dem rechten Unterschenkel entfernen. Gestern verschickte der 22-Jährige nun ein Bild aus dem Hannoveraner Frederikenstift, das ihn nach der erfolgreichen Operation zeigt.

„Das ist ein reiner Routineeingriff“, gab Waldhof-Trainer Bernhard Trares Entwarnung. Die Platte wurde Sulejmani im Sommer 2017 eingesetzt, nachdem er sich in der Vorbereitung mit Hannover 96 II (Regionalliga Nord) einen Verrenkungsbruch zugezogen hatte. Mit einem gebrochenen Knöchel, einem gebrochenen Wadenbein und einem Riss des Syndesmosebandes war das Fußballjahr 2017 für den Stürmer damals gelaufen. Sulejmani kam erst im Februar 2018 wieder zu seinem ersten Einsatz und wechselte nach der Saison zum SV Waldhof. Dort ist er mit inzwischen 14 Toren bester Torschütze in der Regionalliga Südwest.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018