Waldhof weiter auf Erfolgskurs - 2:0 bei Türkgücü München

München.Der SV Waldhof Mannheim bleibt die Mannschaft der Stunde in der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Patrick Glöckner gewann am Samstag mit 2:0 (1:0) bei Türkgücü München, feierte so seinen dritten Sieg innerhalb von acht Tagen und ist im Jahr 2021 in insgesamt sieben Partien noch ungeschlagen. Marcel Costly (20.) und Dominik Martinovic (75.) trafen für die Waldhöfer beim Aufsteiger.

Die Mannheimer spielten abgeklärt, ließen nur wenige gegnerische Torchancen zu und führten nach 45 Minuten verdient. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste zunächst einige Möglichkeiten zum zweiten Treffer aus, ehe Martinovic die Entscheidung besorgte. In der Tabelle halten die Mannheimer somit weiter Kontakt zur Spitzengruppe.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021