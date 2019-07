Waldhofs Baustellen vor dem großen Abenteuer

Mannheim. Noch drei Tage, dann rollt für den SV Waldhof am Sonntag mit dem Saisonauftakt beim Chemnitzer FC der Ball in der 3. Liga. Doch ist der Aufsteiger nach 16 Jahren Abwesenheit bereit für die Rückkehr in den Profi-Fußball? Diese Zeitung nimmt die einzelnen Mannschaftsteile unter die Lupe und vergibt entsprechende Schulnoten.

Tor: Ausgerechnet in der Meister-Saison leistete sich Markus Scholz ein paar dicke Patzer, doch in der Summe war der Routinier der gewohnte Rückhalt mit den besonderen Paraden in den besonderen Momenten. Mit Miro Varvodic steht je nach Bedarf zudem ein erfahrener Ersatz bereit, Neuzugang Timo Königsmann hat sogar das Potenzial, das arrivierte Duo mittelfristig ordentlich unter Druck zu setzen. Fazit: Auf dieser Position ist der SVW besser aufgestellt als zuletzt, die Situation zwischen den Pfosten sollte den Fans keine schlaflosen Nächte bereiten. Note: 2

Abwehr: Kapitän Kevin Conrad und Marcel Seegert stehen in der Innenverteidigung außer Diskussion, Michael Schultz hat vor Seegerts Rückkehr an den Alsenweg gezeigt, dass er ebenfalls auf diesem Niveau spielen kann. Bei Verletzungen und Sperren könnte es unmittelbar vor Keeper Markus Scholz allerdings eng werden, da nur noch Talent Florian Flick zur Verfügung steht. Auf der rechten Außenbahn muss Neuzugang Jan-Hendrik Marx zeigen, dass er den Abgang von Marco Meyerhöfer kompensieren kann. Ein zweiter Mann wird hier ebenfalls noch gesucht. Auf der linken Seite schleppten sich Marcel Hofrath und Mete Celik mit Verletzungen durch die Vorbereitung. Celik kann mit seiner Dynamik sicher die Offensive ankurbeln, Hofrath ist die defensivere Variante - beide liefen in der vergangenen Saison ihren Gegner aber auch oft hinterher. Fazit: In der Mitte ist der SVW qualitativ absolut drittligatauglich, auf den Außenbahnen muss sich das noch zeigen. Hier scheint der SVW angreifbar. Note: 2-3

Mittelfeld: In der defensiven Zentrale dürfte Marco Schuster keine Probleme haben, den Drittliga-Rhythmus aufzunehmen, doch wer ersetzt Timo Kern, der in der Meister-Saison für die offensiven Glanzlichter zuständig und fester Bestandteil der eingespielten Erfolgsachse war? In den Tests rückte der drittligaerfahrene Dauerläufer Dorian Diring auf diese Position, fehlt dann aber weiter vorne. Die Neuzugänge Benedict dos Santos - ohnehin eher Schusters Schattenmann - und Arianit Ferati gelten als Wetten auf die Zukunft. Mohamed Gouaida verpasste verletzungsbedingt den Großteil der Vorbereitung und wird kurzfristig ebenfalls nicht helfen können. Bliebe noch der spielstarke Gianluca Korte, der nach hinten rücken kann. Auf den Außenbahnen brennt Maurice Deville darauf, seinen Aufwärtstrend aus der Aufstiegssaison zu bestätigen, Strafraumstürmer Valmir Sulejmani fremdelte in den Tests etwas mit seiner Alternativposition auf der linken Seite. Im Zentrum vor dem gegnerischen Strafraum ist Korte gesetzt, sein Zwillingsbruder Raffael wird nach seiner Meniskus-OP erst später in der Saison zur Verfügung stehen. Fazit: Der Abgang von Kern könnte sich für den Waldhof als schwere Hypothek erweisen. Kurzfristig war bislang kein Eins-zu-Eins-Ersatz zu bekommen, ein Nachfolger wird sich erst mit den Kollegen einspielen müssen. Wird die Situation mit Kräften aus dem bisherigen Kader gelöst, schränkt das wiederum die Möglichkeiten an anderen Stellen ein. Gut möglich, dass Trainer Trares hier auch an der taktischen Formation feilen muss, um die bestmögliche Konstellation auf den Platz zu bekommen. Note: 3

Angriff: Jesse Weißenfels und Mounir Bouziane fallen weiter verletzt aus, Deville wird zwar als Stürmer geführt, war in der vergangenen Saison allerdings eher auf den offensiven Außenbahnen im Mittelfeld besonders wertvoll. Bleiben also noch Torjäger Sulejmani und Neuzugang Kevin Koffi. Diesem Duo, das in der vergangenen Saison noch in konkurrierenden Teams um die Torjäger-Krone gekämpft hat, darf zugetraut werden, die gegnerischen Abwehrreihen auch eine Klasse höher durcheinanderzuwirbeln. In einer 4-4-2-Formation könnte Coach Trares sogar beide auf einmal im Strafraum von der Leine lassen. Fazit: Wie in der Innenverteidigung gilt: Qualitativ ist der Drittliga-Aufsteiger aus Mannheim gut aufgestellt. Vor allem die beiden Premium-Stürmer Koffi und Sulejmani werden ihre Tore machen. Das Problem: Mit Blick auf die Terminhatz in Liga drei fehlt ein dritter, fertiger Stürmer, den man von Null auf Hundert bringen kann. Note: 2-3

