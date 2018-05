Waldhofs Hoffnungsschimmer

Anzeige

Achim Schröder, Vorsitzender des Fanverbands „Pro Waldhof“, beschäftigt sich nach eigenen Angaben nicht mit dem potenziellen Aufstieg seines Vereins in die 3. Liga. „Die Aufarbeitung der Vorfälle steht für unseren Fanverband im Vordergrund. Und alles andere werden wir am Montag sehen“, sagte Schröder gestern dieser Zeitung.

Fans verlangen Aufarbeitung

Auf die Aussagen mancher Kritiker, dass ein möglicher Aufstieg des Waldhof wegen der Krawalle vom Relegationsspiel gegen Uerdingen am vergangenen Sonntag „unehrenhaft“ und nicht gerechtfertigt sei, reagiert Schröder mit Unverständnis. „Es gibt Regeln des DFB, darauf haben wir keinen Einfluss. Das gilt sowohl bei Strafen als auch bei Regularien zum Aufstieg. Daran muss sich jeder halten“, sagte Schröder. Der KFC hat indes eine klare Meinung: Im Lizenzverfahren habe der Verein „alle Punkte in vollem Umfang erfüllt, zu hundert Prozent transparent und korrekt gearbeitet und finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind“, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Das Geld sei sogar zwei Mal überwiesen worden. „Unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga“, teilte Clubchef Michail Ponomarew mit. Sollte der KFC nicht aufsteigen können, werde er sein Engagement beenden, kündigte Ponomarew an. Der DFB begründete sein Vorgehen gestern in einer Mitteilung wie folgt: „Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein. Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte.“

„Beleidigt und bespuckt“

Ponomarew hatte sich nach dem Spiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion eindeutig positioniert, als er mit Blick auf die chaotischen Umstände des Rückspiels festhielt: „Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins eine Relegation gewonnen, inklusive des chaotischen Spiels in Mannheim, bei dem wir, unsere Familien und Spieler angegriffen, beleidigt und bespuckt worden sind. Wir haben geschwiegen, uns professionell verhalten und uns den Aufstieg verdient.“

Der Meister der Regionalliga West hatte sich in den Playoffs gegen den Südwest-Zweiten Mannheim sportlich durchgesetzt. Nach einem 1:0 im Hinspiel musste das Rückspiel wegen Ausschreitungen von Waldhof-Fans am Sonntag abgebrochen werden. Erst am Dienstag hatte der DFB die Partie mit 2:0 für Uerdingen gewertet. hhk (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018