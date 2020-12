Waldhofs letzte Ausfahrt nach Halle

Mannheim.Zum Abschluss des Fußball-Jahres will sich Drittligist SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause verabschieden. „Wir wollen alles daransetzen, die Kurve zu bekommen“, sagte Trainer Patrick Glöckner nach zuletzt drei Niederlagen in Folge bei 1:11-Toren, hatte personell aber keine guten Nachrichten. „Der Kader stellt sich momentan weiter von allein auf“, sagte Glöckner, der mitteilte, dass auch Spielmacher Arianit Ferati mit einer Leistenzerrung auszufallen droht. Am Freitag steht eine weitere MRT-Untersuchung des Mittelfeldspielers an. Dafür wird Hamza Saghiri wieder in den Kader rücken, auch Mohamed Gouaida steht nach überstandener Nebenhöhlenentzündung wieder zur Verfügung. In Halle erwartet Glöckner einen Gegner mit „großer Erfahrung und klaren Abläufen“. Deshalb gelte es, den Spielrhythmus ruhiger anzulegen als zuletzt und Effektivität vor dem Tor zu beweisen. Insgesamt dürfte also eine wesentlich defensiver ausgerichtete SVW-Mannschaft an den Start gehen, die nach den jüngsten Nackenschlägen wohl auch mit einem Teilerfolg zufrieden sein dürfte.

