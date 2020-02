Waldhofs schaurig-schöner Derby-Triumph vor 30 Jahren

Mannheim/Heppenheim.Der 24. Februar 1990 ist ein besonderes Datum in der Geschichte des SV Waldhof. Vor fast genau 30 Jahren sorgten die Blau-Schwarzen an diesem Tag für ein schaurig-schönes Kapitel in ihrer siebenjährigen Bundesliga-Zugehörigkeit. Es war ein Fasnachtssamstag, als die Buwe den 1. FC Kaiserslautern am Alsenweg mit 4:0 vom Platz fegten.

Was zu diesem Zeitpunkt allerdings keiner ahnen konnte:

...