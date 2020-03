Wegen Corona-Verdachtsfall: SV Waldhof stellt Trainingsbetrieb ein

Nach einem Verdachtsfall in den Reihen des SV Waldhof hat der Club am Alsenweg den Trainingsbetrieb der Profis bis auf Weiteres eingestellt. Auch die Geschäftsstelle bleibt vorerst geschlossen, Fan- und Ticketshops können nicht bedient werden. Das teilte der Verein am Freitagmorgen in einer Presseerklärung mit.

„Das heutige Training der Profis wurde als Vorsichtsmaßnahme abgesagt und die Mannschaft, sowie alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Es wurde ein Abstrich genommen und sobald ein Ergebnis vorliegt, werden wir darüber informieren“, erklärt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp in der vorliegenden Mitteilung. Man arbeite mit den Verantwortlichen des Gesundheitsamts eng zusammen, so der Club weiter.