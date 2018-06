Weitere Personalentscheidungen beim SVW

Anzeige

Mannheim.Wenn der SV Waldhof Mannheim in wenigen Wochen mit den Vorbereitungen für die nächste Saison startet werden elf Spieler aus dem letztjährigen Kader nicht mehr das blau-schwarze Trikot tragen.

Kapitän Hassan Amin wechselt zum SV Meppen und Daniel di Gregorio zieht es zum Aufsteiger FC Homburg. Patrick Mayer beendet seine aktive Karriere und wird zukünftig als Trainer beim SV Beueren eine neue Seite des Fußballgeschäfts kennenlernen. Kevin Nennhuber wechselt in die Hessenliga zum FC Gießen, Jesse Weippert hat sich nach seinem Kreuzbandriss der Neckarsulmer Sportunion angeschlossen, Benedikt Koep stürmt zukünftig für den TSV Steinbach und Nicolas Hebisch trägt zukünftig das Trikot von West-Regionalligist Viktoria Köln. Die Spieler Kubilay Dogan, Andreas Ivan, Dennis Rothenstein und Simon Tüting haben keine neuen Arbeitspapiere erhalten.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, habe man mit den einzelnen Spielern Gespräche geführt, konnte aber nicht in allen Fällen eine Einigung erzielen. „Dass der ein oder andere Spieler für sich die Entscheidung getroffen hat, ein anderes Angebot anzunehmen, akzeptieren wir an dieser Stelle natürlich. Wir beobachten den Markt selbstverständlich weiterhin noch intensiv und wünschen den Jungs für die Zukunft alles erdenklich Gute.“, sagt der Sportliche Leiter Jochen Kientz und fügt hinzu: „Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren Einsatz und das große Engagement, welches sie auf und neben dem Platz für den SVW gezeigt haben“.