Werbung in eigener Sache

Mannheim.Jetzt gilt es für den SV Waldhof. Sechs Saisonspiele stehen noch aus, aber schon am Samstag im Derby gegen die Offenbacher Kickers auf dem Bieberer Berg kann der SVW die Meisterschaft klarmachen. Voraussetzung wäre ein Auswärtssieg und gleichzeitig Punktverluste des Verfolgers 1. FC Saarbrücken, der am Dienstag noch das Nachholspiel in Pirmasens absolvieren muss und am Samstag zeitgleich in Elversberg gefordert ist. Etwa 4000 blau-schwarze Anhänger haben sich deshalb schon mit Eintrittskarten eingedeckt und werden ihr Team im 90 Kilometer entfernten Offenbach bei diesem Unterfangen lautstark unterstützen.

Dass der SVW beim hessischen Rivalen auf Sieg spielen wird, daran ließ Waldhof-Coach Bernhard Trares schon unmittelbar nach dem 2:1 (1:1)-Heimspielerfolg am Samstag über den FK Pirmasens keinen Zweifel. „Ich weiß auch gar nicht, wie ich meine Mannschaft einstellen sollte, damit sie in Offenbach nicht gewinnt und wir dann im kommenden Heimspiel gegen Wormatia Worms die Sache klarmachen können“, ist der Coach jetzt schon heiß auf eine Revanche beim OFC. Schließlich ist da ja noch die Erinnerung an das Hinspiel, dass die Waldhöfer nach einer 1:0-Führung noch mit 1:3 aus der Hand gaben. „Der Trainer der Offenbacher hat sich da auf dem Boden gewälzt“, erinnert sich Trares an skurrile Einlagen der Hessen beim ersten Aufeinandertreffen.

Letzte Niederlage gegen den OFC

Seit diesem Hinspiel hat Waldhof in der Meisterschaft nicht mehr verloren. Der jüngste Erfolg über Pirmasens war bereits der 23. Saisonsieg in 28 Spielen. Sichergestellt hatten ihn Maurice Deville mit seinem achten Saisontreffer zum 1:1 (29.) und Michael Schultz mit seinem ersten Tor (51.) in dieser Runde, nachdem die Westpfälzer schon früh durch Florian Bohnerts unhaltbar abgefälschten Schuss in Führung gegangen waren (5.). Nach der Pause fehlte bei mehreren hochkarätigen Chancen für einen höheren Sieg bei den Hausherren hier und da auch die Konzentration. „Es ist ein Problem – sowohl vom Kopf als auch vom Körper“, meinte Dorian Diring. Der laufstarke Offensivspieler verwies darauf, dass sieben Pflichtspiele im März ihre Spuren hinterlassen haben und die nötige Frische deswegen nicht mehr ganz so vorhanden sei.

Doch es fiel nicht ins Gewicht, dass der SVW diesmal viele Möglichkeiten liegenließ, denn in der Defensive brannte nach dem Führungstor rein gar nichts mehr an. Trares hatte sich als Gegenpol für die großgewachsenen Pirmasenser dafür entschieden, Marcel Seegert auf die Position des gelbgesperrten Marco Schuster zu stellen und Schultz rückte dafür neu in die Viererkette. Dass sich Schultz, der nach der Seegert-Verpflichtung nun weniger Einsatzzeiten hat, deswegen nicht hängen ließ, rechnet ihm sein Coach hoch an. „Er wird auch weiterhin noch genug Einsätze bekommen“, versprach Trares.

Bessere Werbung in eigener Sache als mit dem Siegtor konnte der baumlange Innenverteidiger kaum machen. Neben seinen Defensivqualitäten ist der 25-jährige nämlich oft „zu Gast“ im gegnerischen Strafraum. „Das Tor haben wir in der zweiten Halbzeit dann nach einer Standardsituation erzielt. Da verbessern wir uns auch stetig“, freute sich Trares besonders, dass sich die Trainingsarbeit auf diese Weise auszahlte. Des Trainers Lob auch annehmen darf der etatmäßige Eckballschütze Diring, nach dessen Hereingabe Schultz den Ball zum 2:1 volley versenkte. Diring verlängerte schon im Februar seinen Vertrag und konnte damals noch nichts von der dann folgenden Siegesserie ahnen. „Ich habe hier ligaunabhängig unterschrieben, weil es mir so gut gefällt und wir eine Supermannschaft haben“, hätte er zur Not auch eine weitere Saison in der Regionalliga gekickt und hofft, dass nun möglichst viele seiner Teamkollegen ebenfalls bleiben. Dass auch er lieber in der Dritten Liga spielt, daran ließ der Elsässer keine Zweifel.

Interesse an Nicolas Andermatt?

„Ich habe da im Winter schon auch etwas gepokert“, sieht er sich nur zwei Monate später in seiner Entscheidung voll bestätigt und wird sich künftig wohl an ein paar neue Gesichter gewöhnen müssen. So soll der SV Waldhof gerüchteweise an der Verpflichtung des Schweinfurter Regionalligaspielers Nicolas Andermatt interessiert sein. Der gebürtige Schweizer erklärte jüngst, im kommenden Jahr in der 3. Liga spielen zu wollen. Nach dem 23-jährigen Mittelfeldspieler soll auch die SpVgg Unterhaching ihre Fühler ausgestreckt haben. Saarbrücker Medien hatten in den vergangenen Tagen zudem vom Waldhof-Interesse an den FCS-Assen Sebastian Jacob und Marco Kehl-Gomez berichtet.

