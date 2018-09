Wieder aufgestanden

Die Ausgangslage war grauenhaft. Nach dem Spielabbruch im Relegationsrückspiel gegen den KFC Uerdingen lag der SV Waldhof emotional am Boden. Zum dritten Mal in Folge den Drittliga-Aufstieg knapp verpasst, der Ruf nach den Krawallen gründlich ruiniert, eine drakonische Strafe durch den DFB in Aussicht. „Das kann einen Verein umhauen“, hat Mäzen Bernd Beetz neulich zurecht gesagt. Doch die

...