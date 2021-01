Wieder Kurzarbeit beim SV Waldhof

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof reagiert auf den Lockdown infolge der Corona-Pandemie und schickt Teile seiner Belegschaft wieder in Kurzarbeit. Das bestätigte Geschäftsführer Markus Kompp am Montag. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter in den Bereichen Ticketing und Sponsoring, deren Arbeitszeit reduziert wird. "Die Abteilungen, in denen wir aktuell kein so großes Arbeitspensum haben, sind

...