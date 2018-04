Wiedersehen der alten Kumpels

© AS Sportfoto/ Binder

Mannheim/Offenbach. Oliver Reck hatte keine Chance. Der verunglückte Kopfball seines Liberos Bernhard Trares senkte sich hinter dem Bremer Torwart zum 0:1 ins Tor - Werder verlor das Bundesliga-Heimspiel in der Saison 1997/98 am Ende 0:2 gegen Hertha BSC. Am Samstag treffen sich die beiden wieder, allerdings als Gegner auf der Trainerbank: Trares will im direkten Duell am Bieberer Berg mit dem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3728 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018