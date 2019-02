Winterpause für SV Waldhof endlich vorbei - OST am Samstag wohl geschlossen

Mannheim.Zehn gefühlt endlose Wochen Winterpause gehen zu Ende – am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt startet der SV Waldhof das „Unternehmen Drittliga-Aufstieg“. 14 Spiele stehen für den Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Südwest noch an, in denen es gilt, den Vorsprung auf die Verfolger 1. FC Saarbrücken und TSV Steinbach Haiger zu verteidigen. „Wir sind alle froh, dass es endlich wieder

...