Elversberg.Die Jubelschreie aus der Gästekabine waren ohrenbetäubend laut. Die Stimmung bei den Spielern von Regionalliga-Spitzenreiter SV Waldhof war prächtig nach dem souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg bei der SV Elversberg. Die Tabellenführung mit drei Zählern vor dem Zweiten TSV Steinbach verteidigt, den Vorsprung auf die nächsten Verfolger Saarbrücken und Ulm sogar auf sieben Punkte ausgebaut – und fußballerisch nach dem 5:1 gegen Homburg das nächste dicke Ausrufezeichen gesetzt. „Der SVW ist wieder da, wir werden Meister dieses Jahr“, skandierten die 500 mitgereisten Waldhof-Fans nach dem Abpfiff. Dafür spricht mittlerweile tatsächlich vieles.

„Wir spielen wirklich einen Super-Fußball in dieser Saison. Man sieht einfach, was wir können und was wir auch gegen individuell gute Gegner draufhaben“, sagte Raffael Korte, dessen lange Leidenszeit im Stadion an der Kaiserlinde endete. Zum ersten Mal seit dem 29. Juli 2017 (1:2 in Kassel) lief der danach von zwei Kreuzbandrissen heimgesuchte Speyerer in der Liga von Beginn an für den SVW auf – und das auf einer völlig ungewohnten Position. Da Mete Celik (Bänderverletzung am Knöchel) und Marcel Hofrath (Achillessehnenprobleme) verletzt ausfielen, stellte Trainer Bernhard Trares den Offensivmann kurzerhand als Linksverteidiger auf.

„Wir wussten, dass Elversberg auf der Außenbahn sehr schnelle Spieler hat. Raffa hat von der Schnelligkeit her überhaupt kein Problem und geht bissig in die Zweikämpfe. Das war die Idee“, erklärte der 53-Jährige. Wiederholung nicht ausgeschlossen, bis die etatmäßigen Linksverteidiger zurückkehren. „Jetzt für den Übergang werden es Raffa und Morris Nag sein, die wir auf dieser Position aufbauen müssen, viele andere Möglichkeiten haben wir nicht“, meinte Trares.

Dem Zwillingsbruder des zurzeit mit Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzten Gianluca Korte ist reichlich egal, wo er eingesetzt wird – Hauptsache, er sammelt nach seiner Verletzungsodyssee in den vergangenen beiden Saisons endlich wieder Spielpraxis. „Ich habe links hinten noch nie gespielt. Es war ungewohnt am Anfang, aber die Jungs haben mir sehr viel geholfen. Ich musste meinen Offensivdrang ein wenig bremsen, erstmal gucken, das hinten alles steht“, erklärte Korte.

Trotz der aus der Not geborenen unkonventionellen Lösung in der Viererkette wirkten die Mannheimer bei den ebenfalls mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangenen Elversbergern jederzeit als das reifere Team: ballsicher, strukturiert, zielstrebig, aggressiv – und effizient im Abschluss. Timo Kern (23.) und Valmir Sulejmani (59.) erzielten zum richtigen Zeitpunkt die Tore, in der folgenden Druckphase der Saarländer räumte Michael Schultz fast jeden Ball ab, der in den Mannheimer Strafraum flog.

„Die Mannschaft hat gut abgeliefert, wir können zufrieden sein“, lobte Sportchef Jochen Kientz das Team für den siebten Sieg im achten Auswärtsspiel (ein Remis). Ein überragender Schnitt von fast 2,5 Zählern pro Partie sorgt dafür, dass der SVW in der Tabelle sogar schon den Drei-Punkte-Abzug durch den DFB kompensiert hat. Am Samstag gegen Abstiegskandidat Walldorf soll der nächste Dreier folgen. „Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die Karriere-aufwärts ausgerichtet ist“, erklärte Trares in Elversberg das Erfolgsrezept: „Ein paar Spieler bei uns haben noch ein bisschen was Größeres als Regionalliga vor.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018