„Wir treten an, um Meister zu werden“

Herr Trares, am Samstag geht es los. Steigt bei Ihnen auch die Vorfreude, dass es wieder um Punkte geht, oder hätten Sie gerne noch eine Woche mehr zum Üben?

Bernhard Trares: Klar, die Vorfreude ist da, und da wir nicht ins Trainingslager gefahren sind und nicht so viel Abwechslung hatten, ist es jetzt ganz gut, dass es losgeht. Auch unsere Fahrt nach Braunschweig mit der frühen Anreise, der Übernachtung und der professionellen Herangehensweise hat sich schon angefühlt, als ob es das erste Punktspiel war.

Stand heute - wo sehen Sie Ihre Mannschaft? Ist das Team bereit für den Auftakt?

Trares: Auf jeden Fall. Gerade der Abschluss in Braunschweig sollte uns Mut machen. Das war ein verdienter Sieg, eine sehr gute Leistung, bei der wir uns viele Chancen herausgespielt haben. Und das Spiel hatte auch einen anderen Charakter als die Tests zuvor, in denen die Gegner kaum Räume anbieten wollten. Da war es gut, dass wir da noch einmal eine andere Variante hatten.

Hat Sie der relativ klare Erfolg überrascht?

Trares: Nein, ich sehe meine Mannschaft ja jeden Tag und weiß, was sie kann. Es ist ein Teil des bisherigen Prozesses, dass wir am Samstag zu einem Punkt gekommen sind, an dem wir noch einmal einen großen Schritt gemacht haben.

Allerdings haben sich auch Verletzungen wie ein roter Faden durch die Vorbereitung gezogen. Immer wieder waren Muskelverletzungen zu beklagen. Haben Sie hierfür eine Erklärung?

Trares: Mit der Vorbereitung hat das nichts zu tun. Mete Celik und Marco Meyerhöfer hatten diese Probleme schon in der vergangenen Saison und das Ganze nun mit herüber geschleppt. Aktuell sind Raffael Korte, der aus einer langen Verletzungspause kam, und Gianluca Korte, der ebenfalls schon in der vergangenen Spielzeit diese Probleme hatte, betroffen. Bei ihm sollte eventuell mal die gesamte Statik gecheckt werden. Bei Jesse Weißenfels wussten wir, dass er noch Zeit braucht. Er ist jetzt seit fünf Tagen im Mannschaftstraining und wird herangeführt.

Im zentralen Mittelfeld kamen mit Timo Kern und Maurice Hirsch erfahrene Kräfte hinzu. Haben Sie hier jetzt mehr Variationsmöglichkeiten?

Trares: Auf jeden Fall. Maurice wäre eher die defensivere Variante neben Marco Schuster, Timo kann das offensiver gestalten und hat das in Braunschweig sehr gut gemacht.

Im Angriff liegt viel Last auf Neuzugang Valmir Sulejmani. Wünschen Sie sich hier noch Verstärkung?

Trares: Hier könnte sich noch etwas tun, wobei wir nichts tun werden, von dem wir nicht überzeugt sind. Als Alternativen haben wir hier Maurice Deville und demnächst dann Jesse Weißenfels.

Stichwort Überzeugung. Sie hatten zuletzt immer wieder Testspieler mit an Bord. Einen Vertrag bekam aber keiner . . .

Trares: Da waren viele gute Jungs mit Qualität dabei, aber es hat oft nicht hundertprozentig von den Positionen gepasst. Und wenn dann beide Seiten nicht ganz überzeugt sind, lässt man es besser.

Könnte oder muss sich bis zum 30. August noch etwas tun?

Trares: Der Kader ist weiterhin sehr klein. Die Neuzugänge kommen immer besser rein, aber wir wollen schon noch den einen oder anderen Spieler holen. Wenn wir mit Spielern sprechen, geht deren Blick aber oft in die 3. Liga. Irgendwann sind aber auch da demnächst die Türen zu. Da müssen wir ein Stück weit geduldig sein. Ich glaube schon, dass wir noch gute Spieler dazubekommen. Wir haben ja noch etwas Zeit.

Was trauen Sie der Mannschaft zu? Ist mit dem SVW im Titelkampf zu rechnen oder sehen Sie andere Teams vorne?

Trares: Wir treten als Waldhof Mannheim nicht an, um Dritter, Vierter oder Fünfter zu werden. Da wird mehr von uns erwartet und das ist auch unser Ziel. Wir treten an, weil wir um die Meisterschaft spielen wollen. Das wird ein langer Weg und es wird eventuell Dellen geben. Dafür braucht man dann Nerven und Kontinuität.

Wen sehen Sie als Hauptkonkurrenten?

Trares: Das wird wohl wieder Saarbrücken sein. Dann muss man sehen, wie Elversberg und Offenbach aus den Startlöchern kommen. Auch Homburg ist finanziell gut aufgestellt. Da gibt es einige Vereine.

Der Waldhof geht zunächst einmal mit dem vom DFB-Sportgericht verhängten Drei-Punkte-Abzug ins Rennen. Inwieweit beeinflusst das den Saisonstart?

Trares: Zum Start machen wir uns da keine Gedanken, wobei man natürlich nicht weiß, wie es am Ende aussieht. Aber der Verein ist da ja auch noch dran, das zu korrigieren. Wir von unserer Seite haben in der gesamten Vorbereitung kein eines Mal über den Punktabzug gesprochen und sind gut beraten, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können.

Die Vorkommnisse beim Relegationsspiel gegen Uerdingen hatten auch zur Folge, dass sich der Fanbereich im Stadion künftig neu sortiert. Fürchten Sie, dass die Stimmung leiden könnte?

Trares: Ich hoffe, dass wir die fantastische Unterstützung genauso bekommen, wie sie war. Ich hatte in vielen Spielen Gänsehaut. Dass es dann so endete, begreife ich bis heute nicht. Aber ich hoffe, dass wir schnell wieder diese Verbindung kriegen. Wir brauchen die Energie, die in diesem Stadion herrscht.

